Най-малко 20 мигранти загинаха, след като лодка се преобърна в Средиземно море, а много други все още са в неизвестност, съобщи Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR).

Италианската информационна агенция Radio Radicale съобщи, че лодката е превозвала 97 души, когато е потънала на 14 мили югозападно от Лампедуза, предаде АФП.

Властите подчертават, че спасителните операции са били много сложни.

Подробностите все още са оскъдни, но организацията „Спасете децата“ в Италия съобщи, че в корабокрушението е загинало момиченце на година и половина.

Между 12 и 17 мигранти са в неизвестност, а 60 оцелели са били транспортирани на безопасно място на острова.

Лодката е била забелязана от въздуха от самолет на италианската финансова полиция.

Досега през тази година по централния средиземноморски маршрут са загинали 675 мигранти, а това е една от най-тежките трагедии, случили се напоследък край малкия остров, намиращ се близо до бреговете на Тунис.

Редактор: Методи Георгиев