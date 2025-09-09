Ливанската армия ще извърши пълно разоръжаване на "Хизбула" в района близо до границата с Израел в рамките на три месеца, заяви външният министър Юсеф Раджи пред АФП.

Раджи обясни, че началникът на генералния щаб Родолф Хайкал е представил на правителството петстепенен план за поставяне на всички оръжия под контрола на ливанската държава.

Ливан одобри план за разоръжаване на "Хизбула"

Според плана, първият етап ще продължи три месеца и ще включва пълното премахване на оръжията южно от река Литани, на около 30 километра от границата с Израел, като крайният срок е ноември.

Редактор: Емил Йорданов