Кабинетът на Ливан одобри плана на армията да бъде разоръжена групировката "Хизбула". Това би била радикална промяна в съотношението на силите в Ливан, където от дълги години "Хизбула" беше най-влиятелният играч.

Министрите одобриха плана и казаха, че военните ще започнат да го изпълняват незабавно. Но с уговорката, че това не е лесно да се направи на практика. Краен срок за разоръжаването на "Хизбула" не беше обявен.

„Ливанската армия ще започне да изпълнява плана, но според наличните възможности, които са логистични, материални и човешки. И които в крайна сметка са ограничени", коментира Пол Моркос.

В Ливан има силно разделение, дали финансираната и въоръжавана от Иран групировка трябва да бъде разоръжена. Вече десетилетия "Хизбула" заема централно място както в отбраната, така и в политиката на Ливан. Но опустошителната война с Израел миналата година нанесе тежък удар на групировката. А също така и на големият им съюзник Иран.

Съединените щати, Саудитска Арабия, както и християните и сунитите в страната искат групировката да се разоръжи. Но "Хизбула" се противопоставя. И петимата шиитски министри напуснаха заседанието на правителството в знак на протест, когато командирът на армията Родолф Хайкал влезе в залата.

„Министерският съвет реши да запази съдържанието на плана и обсъжданията си по него в тайна, а командването на армията ще представя месечен доклад по този въпрос на Министерския съвет“, каза още Моркос.

Свързаният с "Хизбула" министър на труда Мохамад Хайдар каза, че всяко решение, взето в отсъствието на шиитски министри, ще бъде нищожно и ще се счита за противоречащо на системата за споделяне на властта в Ливан между шиити, сунити и християни.

