-
Папа Лъв ХIV откри нов център за екологично обучение (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Празник на релси с БДЖ: Легендарният парен локомотив "Баба Меца" потегли за Фестивала на чесъна
-
Традиционен маратон в Пловдив по случай Съединението
-
Във Враца честват Деня на Съединението с почит към "Железния полк"
-
Километрични опашки към Гърция в първия от трите почивни дни
-
София отбеляза Денят на Съединението с почит към княз Александър Батенберг
Решението на кабинета предизвика остър протест от страна на шиитските министри
Кабинетът на Ливан одобри плана на армията да бъде разоръжена групировката "Хизбула". Това би била радикална промяна в съотношението на силите в Ливан, където от дълги години "Хизбула" беше най-влиятелният играч.
Министрите одобриха плана и казаха, че военните ще започнат да го изпълняват незабавно. Но с уговорката, че това не е лесно да се направи на практика. Краен срок за разоръжаването на "Хизбула" не беше обявен.
„Ливанската армия ще започне да изпълнява плана, но според наличните възможности, които са логистични, материални и човешки. И които в крайна сметка са ограничени", коментира Пол Моркос.
Израел обвини „Хамас“ в заговор за убийство на министър
В Ливан има силно разделение, дали финансираната и въоръжавана от Иран групировка трябва да бъде разоръжена. Вече десетилетия "Хизбула" заема централно място както в отбраната, така и в политиката на Ливан. Но опустошителната война с Израел миналата година нанесе тежък удар на групировката. А също така и на големият им съюзник Иран.
Съединените щати, Саудитска Арабия, както и християните и сунитите в страната искат групировката да се разоръжи. Но "Хизбула" се противопоставя. И петимата шиитски министри напуснаха заседанието на правителството в знак на протест, когато командирът на армията Родолф Хайкал влезе в залата.
„Министерският съвет реши да запази съдържанието на плана и обсъжданията си по него в тайна, а командването на армията ще представя месечен доклад по този въпрос на Министерския съвет“, каза още Моркос.
Свързаният с "Хизбула" министър на труда Мохамад Хайдар каза, че всяко решение, взето в отсъствието на шиитски министри, ще бъде нищожно и ще се счита за противоречащо на системата за споделяне на властта в Ливан между шиити, сунити и християни.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни