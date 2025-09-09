Вила в Тоскана, която е била собственост на сестрата на Наполеон, е обявена за продажба, съобщи австрийската информационна агенция АПА. Величественото имение, разположено в парк от три хектара, е едно от архитектурните съкровища на региона.

Вилата е построена през XVI век. В началото на XVIII век търговецът на коприна Кориолано Орсучи преобразува имота в елегантна резиденция. Той възлага на Филипо Ювара, един от най-важните представители на италианския барок, да извърши ремонтите. От този период са запазени и сложни декорации и две монументални картини на известния художник Пиер Дандини, които украсяват централния салон.

Папа Лъв ХIV откри нов център за екологично обучение (ВИДЕО+СНИМКИ)

През 1836 г. вилата става собственост на Каролина Бонапарт (1782-1839), по-малката сестра на Наполеон. Каролина се омъжва за генерал Мюра през 1800 г., с когото малко по-късно се възкачва на трона на Неапол (1808-1815). Каролина Бонапарт купува през 1805 г. и Елисейския дворец в Париж, днес резиденция на френския президент.

Главната вила в околностите на Лука, с приблизително 2500 квадратни метра жилищна площ, се простира на три нива и е заобиколена от парк, както и от три хектара маслинови горички и ливади. Имотът включва също елегантна пристройка, напълно запазена оранжерия от XVIII век, живописен параклис и два басейна, заобиколени от буйна растителност.

„Вилите в Лука са уникален обект на културното наследство“, обяснява Димитри Корти, основател и изпълнителен директор на агенцията Lionard Luxury Real Estate, която предлага вилата на пазара за имоти. Цената не е обявена.

Редактор: Цветисиана Костова