Андреа Бочели и синът му Матео пяха на откриването
Папа Лъв ХIV откри нов център за екологично обучение, управляван от Ватикана. Той се разполага на 55 хектара от обширния имот на папска вила от епохата на Ренесанса в Кастел Гандолфо. Включва градини, съоръжения за професионално обучение и образователни възможности за местните деца.
Снимка: Fillip Monteforte, АП, БТА
Инициативата е насочена към насърчаване на световните лидери да се справят с глобалното изменение на климата.
Снимка: Fillip Monteforte, АП, БТА
По време на откриването папата нахрани с морков един от конете в учебния център. Екологичният проект беше обявен за първи път от покойния папа Франциск, който беше ангажиран с опазването на околната среда. Италианският тенор Андреа Бочели пя на откриването заедно със сина си Матео.Редактор: Цветина Петрова
