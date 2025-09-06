Папа Лъв ХIV откри нов център за екологично обучение, управляван от Ватикана. Той се разполага на 55 хектара от обширния имот на папска вила от епохата на Ренесанса в Кастел Гандолфо. Включва градини, съоръжения за професионално обучение и образователни възможности за местните деца.

Снимка: Fillip Monteforte, АП, БТА

Инициативата е насочена към насърчаване на световните лидери да се справят с глобалното изменение на климата.

Снимка: Fillip Monteforte, АП, БТА

По време на откриването папата нахрани с морков един от конете в учебния център. Екологичният проект беше обявен за първи път от покойния папа Франциск, който беше ангажиран с опазването на околната среда. Италианският тенор Андреа Бочели пя на откриването заедно със сина си Матео.

Редактор: Цветина Петрова