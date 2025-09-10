Управляващата в Австрия тройна коалиция въвежда забрана за непълнолетни момичета да носят забрадки в училище. Съответният законопроект ще бъде разгледан днес, обяви министърът на интеграцията Клаудия Плаколм след заседание на Министерския съвет. Подобна разпоредба беше отменена от Конституционния съд през 2020 година.

Според законопроекта, носенето на забрадка ще бъде забранено както в държавните, така и в частните училища, до навършване на 14-годишна възраст за момичетата.

„Детската забрадка ограничава видимостта и свободата на момичетата, което я прави ясен знак за потисничество“, заяви Плаколм по отношение на мярката на пресконференция след правителственото заседание. Правителството обосновава проекта, насочен срещу мюсюлманската забрадка, с благосъстоянието на децата:

„Непълнолетните момичета трябва да бъдат защитени от сегрегация и потисничество“, се казва в доклада на Министерския съвет, цитиран от австрийското радио и телевизия. За нарушителите се въвежда стъпаловидна система от мерки: първо училищното ръководство ще потърси разговор с ученичката, като едновременно с това ще бъде изпратено писмо с информация до настойниците.

Ако това не даде резултат, ще се включи дирекцията по образованието. В крайни случаи се предвиждат административни наказания с глоби между 150 и 1000 евро или заместващо наказание лишаване от свобода за 14 дни.

Това е вторият опит за законодателна забрана на носенето на забрадки. През 2020 година Конституционният съд отмени забраната за носене на забрадки в началните училища, приета от правителството през 2019 година с аргумента, че разпоредбата е насочена само към мюсюлманките, което противоречи на принципа на религиозна неутралност на държавата.

За да отговори на опасенията на Конституционния съд, сега правителството предвижда съпътстващи мерки, които имат за цел да подкрепят момичетата, но и да включат активно родителите, учителите, момчетата и ислямската общност. Така например се планира целенасочена работа с момчетата и мъжете, за да се създаде съзнание за равенство и самоопределение.

Забраната на забрадките ще бъде свързана с промяна в закона за училищното образование и частните училища.

Редактор: Цветисиана Костова