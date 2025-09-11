Жители на села в Троянския Балкан готвят гражданско неподчинение. Причината – планът да се строи язовир „Черни Осъм” като част от дългосрочните мерки за вода с безводието в Плевенско. Местните хора смятат, че такъв строеж ще застраши екоравновесието в района.

„Никой от жителите на Орешак и Черни Осъм не желае изграждането на язовир. Намерението е язовирът да бъде построен в Национален парк „Централен Балкан” в резерват „Стенето”. Това е разрушаване на природата. Троян е туристическа дестинация, това е важно за нас”, каза Христина Банева, която е част от инициативната група, изготвила петиция срещу строежа, в ефира на "Здравей, България".

Тя посочи, че съм момента има събрани 1200 подписа, те ще бъдат депозирани в Общината и изпратени към институциите.

„Да се строи язовир над покривите на хиляди хора е нередно. Няма да позволим това да се случи”, каза един от жителите на Орешака. По негови думи хората ще живеят под стрес, тъй като съоръжението е с огромна височина.

Друг от жителите на района каза, че на срещата, на която е обсъждан въпроса, е бил и организаторът на протестите срещу безводието в Плевен, който също е заявил, че плевенчани не искат такъв язовир.

Зам.-кметът на Троян Николай Райковски посочи, че Общината подкрепя петицията. Той заяви, че язовирът трябва да е последна стъпка, която да решава проблема с безводието.

„Има приоритетни стъпки, които трябва да бъдат извървени, и първата е реконструкция на довеждащия водопровод. Знаем, че вътрешните водопроводни мрежи на Плевен и Ловеч са в тежко състояние. Те също трябва да бъдат реконструирани, за да бъдат сведени до минимум загубите”, посочи още той.

Райковски обясни, че в община Троян 90% от водопроводната инфраструктура е подновена, заради което загубите са сведени до минимум. Той посочи още, че от водохващане „Черни Осъм” общината ползва около 10%.

Протестът на хората от района ще се проведе в неделя.

