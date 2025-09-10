Всички институции за решаване на водната криза в Плевен работят в синхрон и мерките, поне краткосрочните, ще дадат резултат в рамките на седмица или десет дни. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в парламента.

Проблемът с водата ескалира в най-голяма степен в Ловеч и Плевен, където има режим не за първа година, каза Николай Нанков, председател на комисията.

Плевен е един от лошите примери за това, че дълго време топката се прехвърля. През годините е могло да се направи много, което сега се прави за няколко месеца, напрягайки целия държавен ресурс, посочи Иванов.

Първият нов сондаж за нови водоизточници за Плевен е готов и пробите от водата са изпратени за анализ. В следващите дни ще има резултат от още два сондажа, като очакваме от тях да има дебит до 150 литра в секунда. Ще бъдат дадени хидрофори на някои училища в Плевен, за да има там вода за битови нужди. Вече са ремонтирани 400 метра водопровод в града, предстои подмяна на още 1100 метра от ВиК мрежата, каза министърът.

Областният управител на Плевен е отстранен от поста

По думите му основната причина за липсата на вода в града са високите загуби по мрежата. Целият водопровод "Черни Осъм" е обследван и загубите по него са 80 литра в секунда при дебит от 850 литра в секунда. Предстои ремонт на водопровода, но той минава през частни имоти, което бави процеса. Зонирането на водопроводната система на Плевен вече е направено. Хидравликата на ВиК системата обаче може да се провери само когато има добро налягане, обясни Иванов.

Междувременно новият областен управител на Плевен Мартин Мачев, който беше назначен преди часове на мястото на освободения Николай Абрашев, съобщи, че ще проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов, на която двамата ще обсъдят проблемите с водната криза и ще търсят съвместни решения. В четвъртък Мачев ще проведе срещи и с представители на останалите компетентни институции.

