Международният валутен фонд дойде в сряда на редовната си годишна мисия в страната. Какво да очакваме и какво ще пише в доклада коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS икономистите Румен Гълъбинов и Преслав Райков.

“МВФ идват на регулярното си посещение. Те ще направят преглед на макроикономическата ситуация в България и ще направят своите препоръки - нещо, което е много полезно. Винаги е било така”, обясни Гълъбинов.

“Вероятно ще обърнат внимание на пазара на труда, на демографските тенденции в страната, ще фокусират вниманието си върху предстоящото ни влизане в еврозоната и свързаните с това рискове. Предполагам ще дадат препоръки за социалните ни системи - пенсионна, здравна и образователна”, коментира той

“Лично според мен ще има голямо внимание върху държавните предприятия и сектора на държавната намеса в икономиката, на който се обърна все по-голямо внимание в последните два доклада. В тях се посочи, че зависимостта и структурата на икономиката е много зависима от държавни предприятия, които се управляват неефективно и се губи огромен публичен ресурс, който неефективно влиза в икономиката. Очаквам доклада да продължи тази насоченост към този сектор”, смята Райков.

По думите му темата за данъците е една глобална вълна още от около преди 6 години, когато се заговори на световно ниво за повишаването им с оглед на случилото се през последните 5 години с пандемията заради COVID-19 и нарастването на дълга в световната икономика. “Мисля, че МВФ ще опита да прокара това и тук”, обясни той.

“МВФ препоръчва да въведем прогресивно подоходно облагане на място на пропорционалното. Това означава някаква скала. В общи линии практиката в еврозоната на всички държави е прогресивно подоходно облагане. Ние ще бъдем единствените с такъв плосък данък - пропорционален”, смята Гълъбинов.

“Другото е за ДДС-то. Имаше някои призиви за увеличението му, за да се подсили приходната част на бюджета, но по-скоро ми се струва, че може да разтълкуваме друго предложение. То е за намаляване на ДДС, така както е в други държави от еврозоната. Повечето имат намалено ДДС за храни и лекарства, което обхваща социалната сфера", коментира той.

"В България прекалено много зависим от ДДС приходи в държавния бюджет, но при нас би могла да се проведе една реформаторска политика за намаление на тази зависимост и то не от тези за широко потребление, а да се пълни от ДДС-то от сивия сектор. Вероятно ще имаме препоръки в тази област”, обясни експертът.

По думите на Райков МВФ има мисии и регулярни визити и анализи на икономиките във всички страни, в които оперира. “Така се следи динамиката на местните икономики и се вижда това, което страната и институциите докладват като данни и числа, и дали това съответства на анализите и прогнозите на МВФ. Цели се прокарване на дипломатически вектор на движение с политиките на МВФ, което е нещо нормално за институция от такава величина. Няма нищо притеснително”, допълни той.

Според него освен забележки, ще има и доста позитиви. “Един такъв доклад е широко следен и отваря възможност за външни инвеститори и компании”.

