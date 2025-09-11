Шокиращата новина за покушението над Чарли Кърк разтърси и щата Аризона. Жители на Финикс се стекоха пред централата на основаната от него организация „Turning Point“, за да отдадат почитта си към него.

Издигнат беше мемориал в памет на главния изпълнителен директор и съосновател на организацията – Чарли Кърк.

„Той винаги даваше време да изложиш тезата си. Разбира се, ако не беше съгласен, я оборваше, но даваше възможност да я защитиш“, коментира един от студентите.

„Правеше много за нас, за нашата общност и беше изключително добър човек“, коментира друг присъстващ.

Още със съобщаването на новината за убийството му, жителите на Аризона започнаха да се стичат пред централата на организацията, за да отдадат почит.

От предизборни митинги до политически конференции – хората си спомнят моментите, в които за първи път са чули Кърк да говори.

„Тогава не знаех кой е, но неговата реч ме вдъхнови. Веднага си казах: "Този човек е специален"“, коментира друг студент.

Николас и Андерс, първокурсници в Държавния университет в Аризона, споделят, че са се надявали един ден да видят Кърк в техния кампус.

„Опитвахме се да доведем неговата организация в нашия университет. Записах се като доброволец, за да помогна това да се осъществи. Исках да направя нещо, което има смисъл. За съжаление не получих тази възможност“, каза Андерс, студент.

„Той ни показа как да бъдем себе си и да отстояваме убежденията си“, добавя Николас, студент.

Поддръжниците на Кърк са съкрушени от загубата на политическия лидер, който наричаше Аризона свой дом.

