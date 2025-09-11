"Германия се нуждае от своята служба за външно разузнаване - Федералното разузнавателно управление - да работи на ниво, отразяващо размера и икономическото значение на страната, за да се справи с хибридните атаки от все по-агресивните си съперници", заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

В реч по повод встъпването в длъжност на Мартин Йегер като директор на Федералното разузнавателно управление, Мерц заяви, че основите на европейската архитектура за сигурност, която е гарантирала мира, свободата и просперитета в продължение на десетилетия, могат лесно да бъдат разклатени.

61-годишният Йегер ще замени на поста дългогодишния директор Бруно Кал. През 2023 г. Йегер бе назначен за посланик в Украйна, когато Германия се превърна във втория по големина доставчик на оръжие за Киев на фона на борбата срещу руската инвазия.

Европейски служители по сигурността, включително в Германия, предупредиха за повишена заплаха от хибридни атаки от страна на Русия вследствие на войната в Украйна, която започна през февруари 2022 г., в това число шпионски дейности и диверсии, насочени срещу критична инфраструктура. Москва обикновено отрича извършването на подобни действия, отбелязва Ройтерс.

"От Втората световна война насам рядко в Германия ситуацията със сигурността е била толкова сериозна", заяви Мерц. "Ежедневно отблъскваме хибридни атаки срещу нашата инфраструктура: саботаж, шпионаж, дезинформационни кампании. Отново имаме системни съперници и противници - и те стават все по-агресивни", подчерта германският канцлер без да назовава конкретни държави или организации.

За да противодейства на това, Германия трябва да бъде по-активна и се нуждае от предимството на знанията, предоставени от силна гражданска, военна и техническа служба за външно разузнаване, заяви Мерц. "Предвид отговорността, която носим в Европа, с оглед на нашия размер и икономическа сила, нашата цел е да гарантираме, че Федералното разузнавателно управление работи на най-високо ниво", добави той.

Редактор: Емил Йорданов