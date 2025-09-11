Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Това сочи изследване на Института за пазарна икономика
Дни преди началото на учебната година - тревожен извод от изследване на Института за пазарна икономика. Българското образование е изправено пред системна криза. Повод за тази констатация е анализ на резултатите от матурите тази година.
Според тях зрелостниците в над 200 училища в страната са изкарали под "Среден 3" по български език. А в 17 училища у нас всички абитуриенти са получили "Слаб 2". Проучването развенчава мита, че слабите училища се намират само в малки и отдалечени населени места. Среден успех под 3,00 има във всяка една област и във всякакви населени места – в села, в малки и големи градове, включително и в София.Редактор: Дарина Методиева
