Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше осъден за участие в заговор за организиране на военен преврат, съобщиха местни медии, позовавайки се на решението на Върховния съд на страната.

Трима от петима съдии във Върховния съд признаха 70-годишния Болсонаро за виновен в това, че е ръководил план с цел да остане на власт, след като загуби президентските избори през 2022 г. от своя ляв съперник Луис Инасио Лула да Силва.

Поставиха под домашен арест бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

Според решението, макар заговорът да не е успял да получи необходимата подкрепа от армията, той е довел до щурма на правителствени сгради от привърженици на Болсонаро на 8 януари 2023 г.

Един от съдиите го оправда, а последният все още не е гласувал. Въпреки това, обикновено мнозинство е достатъчно, за да бъде произнесена присъда срещу Болсонаро, който сега може да остане десетилетия зад решетките. Очаква се присъдата да бъде обявена в петък.

Редактор: Дарина Методиева