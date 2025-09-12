Стара тръбопреносна мрежа, обезлесяване вследствие на незаконна сеч, лошо управление на водите и кражби – от всички фактори, които влияят върху недостига, на който ставаме свидетели – единственото, което не е в наш контрол, са валежите. Кои са основните причини за безводието у нас коментират хидрологът от Националния институт по метеорология и хидрология инж. Георги Кошинчанов и климатологът проф. Емил Гачев от Институт за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Според експертите основният проблем е в преразпределението на валежите - начинът, по който те се проявяват, къде и по колко вали, както и в лошата инфраструктура у нас. Те обаче увериха, че няма да останем без вода, защото дългосрочните модели сочат, че ще има валежи, макар и по-малко.

„Имали сме подобни ситуации през лятото на 2012 г., когато беше изключително сухо. Сега проблемът идва с натрупването на 2023, 2024, 2025 г. с валежи под нормата”, обясни проф. Гачев.

„Управлението на водите е важен фактор. Липсата на снежна покривка е много важна също за пролетното пълноводие на реките. Решението на проблемите ни е да се строят язовири”, категоричен е инж. Кошинчанов.

