Официално беше внесен пети вот на недоверие към правителството "Желязков". Темата в предаването "Денят на живо" коментира евродепутатът Кристиян Вигенин Според него е възможно голяма част от тезите в документа да се плъзгат по повърхността на събитията, но управляващите трябва да използват вота да се вгледат къде са допуснали грешки и дебатът да служи за подобряване на работата в конкретните сфери.

"Вече не сме нарицателно за корупция, но и ЕС има по-големи проблеми от това. Напредъкът ни не е драматичен за последните години. Управляващите трябва да подходят спокойно, защото има още много да се прави по тези теми", каза Вигенин.

По европейския дневен ред Вигенин смята, че предложеното почитане на паметта на Чарли Кърк е било инцидентно и с пропагандни цели. Политикът е на мнение, че минутата мълчание трябва да бъде запазена за далеч по-глобални събития.

ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие

Той намери паралели между българския и европейския парламент - "висока степен на конфронтация с кресливи малцинства, които намират смисъл от съществуването като се конфронтират с мнозинството", каза Вигенин. Според него ЕП е бил доста критичен към Комисията, но в речта си Урсула фон дер Лайен е казала правилните неща - това, което гражданите искат да чуят. Допълни обаче, че заявеното трябва да се превърне в действия и инициативи. Трябва да видим ЕС, който има самочувствието да защитава европейския интерес, заяви Кристиян Вигенин.

По темата с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен, Вигенин беше категоричен, че тя трябва да отговори конкретно и ясно имало ли е инцидент в България или не.

Гостът обърна внимание и на борбата за ново здравно законодателство за производството и търговете на лекарства. Според българския евродепутат ЕС е твърде зависим от вноса на лекарства от далечни страни, а решението според него е производство на лекарства в страни от Европейския съюз и при търговете да се дава приоритет на отделните страни. Според него централизираните търгове могат да доведат по-високи цени за държавите с по-малки бюджети и се губи гъвкавостта на прякото договаряне.

