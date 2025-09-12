145-има са пълните отличници на випуск 2025 с оценка 6,00 по всички предмети и на зрелостните изпити в България. Те са лауреати на олимпиади и младежи с постижения в науката, технологиите, изкуствата и спорта.

От Просветното министерство са на мнение, че все повече от най-успешните ни ученици искат да останат в България.

“Това да си отличник не е просто етикет – това е голямото състезание на човек със самия себе си”, каза премиерът Росен Желязков.

Владислав и Никола са приятели от първия училищен звънец – до последния. И след уроци, трудности, но и ред отличия от олимпиади – днес отново са рамо до рамо: като двама от близо 150-имата пълни отличници на Випуск 2025-а.

Те са се усъвършенствали в добре познатата рецепта: труд и постоянство. Но не и без една ценна съставка: подкрепата.

И без изненада – след 12 години заедно гледат в една и съща посока за бъдещето – към света на компютърните науки. Но пътищата им изглежда се разделят тук.

“Вече съм започнал образованието си в Американския университет в Благоевград. Реших, че образованието в България също е на едно доста добро ниво”, сподели Никола Чингаров, пълен отличник от МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив.

“Съгласен съм, че в България образованието е на много високо ниво, но аз имах нужда да живея в друга държава. Там образованието има много по-силна връзка с бизнеса и ще ми е по-лесно да се реализирам в бъдеще”, коментира Владислав Борисов, който е учил в същото училище.

“Ние ще предложим национална програма „Избирам да следвам в България“ – за тези най-добрите ученици, с достатъчно мотивиращи стипендии и безплатно обучение, да останат в България”, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

По думите му понякога съкровището е под краката ни.