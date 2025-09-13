За първи път израелски удар не беше точен. С тези думи професор Владимир Чуков коментира в ефира на „Офанзива” по NOVA NEWS атаката в Доха. По време на разговора той прогнозира евентуална атака на Израел по клетка на „Хамас” в Турция.

„Мосад“ директно са отказали да участват в тази операция. Между другото тя би трябвало да бъде наземна, но досещате се, че тогава е трябвало да се използва агентурен апарат. След като са отказали, тогава се е намесила армията и тези 14 ракети са били изстреляни от района на Червено море”, поясни той.

► Причините „Мосад” да откажат

„Те считат, че е необходимо да се даде още възможност за преговорите и най-вече защото това ще навреди на отношенията между Израел и Катар. Знаете, там има една много сериозна предистория между двете държави. Катар беше страната, която от 2007 година практически издържаше движението „Хамас” в ивицата Газа. Това са някъде около 250-350 милиона долара годишно”, уточни професорът.

► Скрити сигнали в Нюйоркската декларация за двете държави

Припомняме, че военният удар стана повод за разглеждане в Съвета за сигурност на ООН. Общото събрание гласува Нюйоркската декларация, в която се посочват конкретни действия, обвързани с времето и необратими стъпки към създаването на две държави. 142 страни я подкрепиха.

„Тази декларация беше изработена още в края на юли месец, когато беше проведена първата саудитско-френска инициатива за лансирането на идеята за двете държави. Но това, което на мен лично ми направи впечатление, е, че има някои скрити сигнали в начина, по който гласуваха държавите. Най-вече тези, които се въздържаха. Тъй като въздържалите се също не подкрепят тази формула“, обясни той.

По думите на Чуков, в групата на „против“ и „въздържал се“ се открояват най-вече източноевропейски държави. Особено внимание заслужава позицията на Южен Судан – арабска държава, която официално запази неутралитет.

►Защо Южен Судан е ключов?

Професорът припомни, че именно с Южен Судан се свързват най-активните неофициални преговори за евентуално изселване на палестинци от Ивицата Газа.

„И двете страни казват, че няма подобно нещо, но съвсем наскоро се появиха предположения, че изселването дори вече е планирано. Интересното е, че този сценарий заобикаля Египет, който традиционно е твърдо против подобни идеи“, подчертава Чуков.

Според експерта вотът в ООН не е просто статистика, а показва вътрешно-тектонични движения на международната сцена. Те остават скрити за масовата публика, но разкриват нови геополитически подравнявания и възможни бъдещи сценарии за конфликта.

► След Катар – поглед към Турция

Според професора нови информации сочат, че следваща цел на израелските служби може да бъде клетка на „Хамас“, за която се твърди, че е действала на турска територия.

„Може би следващата цел ще бъде клетка на „Хамас“, която се е опитала да добие Бенкфир. И тази клетка се намира в Турция. Логистиката ѝ е концентрирана в съседен Истанбул. Така че нещата наистина са много динамични“, поясни той.

Чуков подчерта, че Израел досега е избягвал директни действия на турска територия.

„Ударът в Катар беше извършен тогава, когато лидерите на „Хамас“, резидиращи в Турция, се бяха прибрали. Израелците са изчаквали, за да не влязат в сложни отношения с Турция – държава много по-силна и трудна за директна конфронтация“, допълни той.

И заключи:

„Като погледнем ситуацията на отношенията Турция–Израел в Сирия, аз лично не бих се учудил, ако станат неща, които по-добре да не мислим“.

