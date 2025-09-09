Снимка:АП/БТА/Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
„Преди това бяха взети мерки за смекчаване на вредите за цивилното население“, се добавя в изявлението
Израелски официален представител заяви пред Би Би Си, че удар, насочен към висши лидери на "Хамас", е извършен в Катар.
„Преди това бяха взети мерки за смекчаване на вредите за цивилното население, включително използването на прецизни боеприпаси и допълнителна разузнавателна информация“, се добавя в изявлението.
Крайнодесният министър на финансите на Израел Бецалел Смотрич коментира, че тези действия показват, че „терористите нямат и няма да имат имунитет“ никъде по света.
Той нарече удара „правилното решение“ и каза, че е бил „изпълнен перфектно“ от израелските военни и контраразузнавателни служби.
Представител на "Хамас" заяви от своя страна пред Би Би Си, че преговарящата делегация на "Хамас" е била обект на нападение по време на среща в Доха.
Говорител на външното министерство на Катар осъди „по най-категоричен възможен начин“ атаката, за която Израел вече пое отговорност. Д-р Маджед Ал Ансари каза, че ударът е бил насочен срещу жилищен комплекс, „където живеят редица членове на политическото бюро на Хамас в катарската столица Дохак“. Той казва, че атаката представлява „фрапантно нарушение“ на международните закони, както и „сериозна заплаха“ за жителите на Катар.
„Държавата Катар категорично осъжда тази атака и потвърждава, че няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и непрекъснатото нарушаване на сигурността на региона, както и всякакви действия, насочени към нейната сигурност и суверенитет“, заключава изявлението.
Междувременно посолството на САЩ в Катар издаде „заповед за укриване на място“ за своите съоръжения. То моли американските граждани да се укриват там, където се намират, и да следят социалните мрежи за актуализации след съобщенията за удара.
Българското външно министерство призова сънародниците ни в Катар да избягват пребиваване в близост до засегнатата зона и да спазват изискванията за сигурност.Редактор: Емил Йорданов
