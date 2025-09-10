Ден след като Израел атакува лидерите на „Хамас” в катарската столица Доха, сутринта беше спокойна. Израел се опита да убие политическите лидери на „Хамас” с въздушен удар по централата на групировката в Катар, ескалирайки военните си действия в Близкия изток.

"Хамас" обяви шестима свои членове за загинали при израелската атака в Доха



Световни лидери от цял свят осъдиха остро израелските действия, а Съединените щати ги описаха като едностранна атака, която не помага на американските и израелските интереси.

Президентът Доналд Тръмп е бил предупреден преди атаката, но въпреки това заяви, че е „много недоволен от всеки аспект“ на израелската атака.

Репортерът на СНН Пола Ханкокс разказва повече:

Катар открито изрази гнева си, след като Израел удари висши лидери на „Хамас“ в Доха. Групировката съобщи, че шестима нейни членове са загинали, но преговорният екип е оцелял. Главният посредник Халил ал-Хая само ден по-рано се е срещнал с премиера на Катар, който е настоявал „Хамас“ да приеме последното американско предложение за примирие и сделка за заложниците. В изявление във вторник вечер катарският премиер определи атаката като "терористична" и заяви, че тя е ясно послание към региона. Той обвини Израел, че се опитва да саботира преговорите, като превръща в мишена самия екип, който ги води. Подобни обвинения идват не само от Катар, но и от редица страни в Залива, Близкия изток и дори извън региона. Мнозина поставят въпроса защо Израел би атакувал именно сега – когато има ново предложение за мир на масата, подкрепено публично и от американския президент Доналд Тръмп. От Белия дом също реагираха. Американският президент изрази недоволство и подчерта, че Катар е работил активно и е поемал сериозни рискове. Това е ключов момент, защото Катар е стратегически съюзник на Вашингтон – тук се намира най-голямата американска военна база в Близкия изток. Ударите във вторник поразиха заможен район на Доха, където живеят много семейства, включително чужденци, без каквото и да е било предварително предупреждение. Имаше предположения, че Катар е бил уведомен по-рано, но премиерът категорично отрече. Той уточни, че предупреждение е дошло едва 10 минути след началото на атаката.

Редактор: Дарина Методиева