"Хамас" заяви, че при израелската атака в Доха във вторник са убити шестима нейни членове. Сред тях е и синът на живеещия в изгнание лидер на палестинската въоръжена групировка за Ивицата Газа Халил ал Хая, предаде "Ройтерс".

Израел нанесе удар по висши лидери на "Хамас" в Доха (ВИДЕО)

В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.

По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.

Охранителна камера запечата момента на удара. Негова цел е бил жилищен комплекс в Доха, който от началото на конфликта в Газа е под денонощна охрана от личната гвардия на емира на Катар. Цел на удара са били преговарящите на “Хамас”, но според източник от групировката, те са оцелели.

“Заявяваме много ясно, че искаме тази агресия да спре. Ако агресията не бъде прекратена, защо съпротивата и по-специално “Хамас” биха върнали заложниците? Защо бихме върнали израелските пленници, които са в наши ръце, ако войната продължава? Как би могъл един нормален или луд човек да загуби силна карта, която притежава, докато войната продължава?“, заяви Халил ал Хая, временен лидер на „Хамас”.

С това Еврейската държава разшири още военните си действия в Близкия изток.



„Те извършиха най-тежкото нападение срещу еврейския народ след Холокоста. Сега те се срещаха на същото място, точно на същото място, където празнуваха това зверство преди почти две години. В началото на войната обещах, че Израел ще стигне до онези, които извършиха този ужас. И днес Израел и аз спазихме това обещание”, подчерта Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел.

В изявление прочетено по държавната телевизия, Катар, който посредничи при мирните преговори определи случилото се като нарушение на международното право. „Държавата Катар, макар че категорично осъжда това нападение, потвърждава, че няма да се отнася лекомислено към това безразсъдно поведение на Израел и продължаващото му нарушаване на сигурността на региона, както и към всякакви действия, насочени към сигурност и суверенитета на Катар”.

Генералният секретар на ООН също реагира остро. „Осъждам това грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар. Всички страни трябва да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня, а не за неговото разрушаване”, заяви Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН.

Американският президент Доналд Тръмп е бил информиран предварително за удара. Говорителят на Белия дом Каролин Леавит коментира: „Президентът Тръмп незабавно нареди на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира Катар за предстоящата атака, което той и направи”.



Българското външно министерство призова сънародниците ни в катар да избягват пребиваване близо до засегнатата зона и да спазват изискванията за сигурност.

Редактор: Станимира Шикова