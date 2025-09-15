12 активисти, обвинени, че са помагали на хора във Франция незаконно да се снабдят с лекарство за евтаназия, бяха изправени пред съд в Париж. Това става, докато в страната се обсъжда законопроект за право на асистирана смърт, предаде АФП.

Подсъдимите, на възраст между 74 и 89 години, са членове на асоциацията „Ultime Liberté“ (Крайна свобода), която се бори за легализиране на медицински асистираната смърт във Франция.

Те са обвинени, че са помагали на десетки хора да закупят пентобарбитал – лекарство, използвано за асистирано самоубийство от лекари в страни като Белгия и Швейцария, между август 2018 г. и ноември 2020 г.

Много от тях са пенсионери и бивши учители без криминално досие, които сега са изправени пред обвинения за трафик на незаконни вещества.

Евтаназията между морала и правото: В Швейцария тежко болните могат сами да определят съдбата си

Ако бъдат признати за виновни, те рискуват до 10 години затвор, въпреки че присъдите се очаква да бъдат значително по-леки, като се вземат предвид смекчаващи обстоятелства, включително възрастта им.

Бернар Сенет, лекар сред подсъдимите, заяви, че е помагал на страдащи хора да умрат при по-добри условия.

„Спокоен съм, защото не се чувствам виновен“, каза той.

Във Франция пентобарбиталът е разрешен единствено за евтаназия на животни, докато в Съединените щати лекарството се използва за изпълнение на смъртни присъди.

Малко страни регулират медицински подпомаганото умиране, а в много от тях подпомагането на човек да сложи край на живота си остава престъпление, дори при случаи на тежки и нелечими страдания.

През май долната камара на френския парламент одобри законопроект за право на асистирана смърт – първата стъпка в дълъг процес, който може да предостави на пациентите медицинска помощ за прекратяване на живота при ясно определени обстоятелства.

