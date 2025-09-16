Скоростта вече не се мери само в един момент – тя се следи през целия път. Новите системи за засичане на средна скорост вече са факт и променят начина, по който шофираме. Камерите изчисляват времето, за което автомобилът изминава определен участък, а така автоматично определят средната му скорост. Целта не е само да се налагат глоби, а да се намалят катастрофите и да се спасят човешки животи, като шофьорите бъдат насърчени да поддържат безопасно и равномерно темпо на движение.

На 7 септември започва регистрирането на средна скорост

В студиото на "Здравей, България" адвокат Силвия Петкова изрази мнение, че проблемът с мярката за отчитане на средна скорост е в начина на въвеждане. "Когато тя се прилага където няма завишени показатели на пътен травматизъм, очевидно целта е популизъм, а не превенция. При шофиране без книжка наказанието е до 1 година лишаване от свобода, а наказанието е много ниско, защото не се счита за престъпление с висока обществена опасност. Не е необходимо законово обозначаването на видеоконтрола и тол камерите, затова и няма знаци за средната скорост. Неспазването на правилата за ремонт е уредено като престъпление, след като поради такова нарушение е настъпила вреда за човешкото здраве. Осъдени за такива обаче няма", обясни тя.

Бащата на загиналата при пътен инцидент в Плевенско 12-годишна Сияна, Николай Попов, смята, че засичането на средна скорост дава много добър ефект - успокоява движението.

"Водачите се движат под или около ограничението, а изпреварванията са много по-редки. За съжаление обаче статистиката показва, че дори след въвеждане на мярката, няма намаление на регистрираните жертви при катастрофи. Обяснението е, че е въведена на магистралите, където имаме по-малко загинали, в сравнение с тези, загубили живота си на първокласни и второкласни пътища. Същевременно се допусна безумие - вдигане на максимално разрешената скорост за товарни автомобили - от 70 на 80 км/ч. Според официални данни на МТС 30% от катастрофите с убити са причинени от тях. А пътищата не позволяват товарните автомобили да се движат с 80 км/ч", коментира Попов.

Приложение изчислява средната скорост, с която се движим

По думите му след разговор с шефа на БГ ТОЛ е станало ясно, че до 2 седмици ще бъде сертифицирано измерването на моментна скорост. "Понастоящем тя може да бъде измерена, но не е сертифициран този метод, тъй като е индукционен, а не радарен. Измерването на моментна скорост ще бъде game changer. Ключово е да се търси и как се е стигнало до лошото качество на пътищата и виновните да си поемат отговорността", заяви Попов.

Журналистът от "24 часа" Кирил Борисов изрази скептицизъм, че засичането на средна скорост ще донесе кардинална промяна при случаите на пътен травматизъм.

"Санкциите за скорост няма как да дисциплинират шофьорите. Жертвите няма да намалеят драстично. На пияните и дрогираните им взимаме книжките. Основните причинители на смъртността на пътя е превишената скорост и рисковото изпреварване. Глобите няма да превъзпитат, а отнемането на правоспособността", посочи Борисов.

