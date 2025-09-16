Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа Truth Social.

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.

„Ню Йорк Таймс“ не отговори на искането за коментар от „Ройтерс“. Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.

„Един от най-лошите и дегенеративни вестници в историята на страната ни, превърнал се във виртуален „рупор“ на Радикално-лявата демократическа партия. Смятам го за най-големия незаконен принос към кампанията. Тяхната подкрепа за Камала Харис всъщност беше поставена точно в центъра на първа страница на „Ню Йорк Таймс“, нещо НЕЧУВАНО досега! „Таймс“ се е заел с десетилетна лъжлива кампания за любимия ви президент (МЕН!), моето семейство, бизнеса, движението „Америка на първо място“, MAGA и нашата нация като цяло“, написа Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова