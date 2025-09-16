Той беше поставен в медицинска кома в болница в Сантяго

Италианският скиор Матео Францозо почина след инцидент по време на тренировка в Чили.

Той беше поставен в медикаментозна кома в болница в Сантяго, след като получи травма на главата при сблъсък с ограда в Ла Парва, а впоследствие издъхна.

Францозо, който щеше да отпразнува 26-ия си рожден ден във вторник, дебютира в Световната купа през декември 2021 г.

Той участва 17 пъти в Световната купа, като най-доброто му представяне беше 28-мо място в супергигантския слалом в Кортина д'Ампецо в Северна Италия през 2023 г.

„Това е трагедия за семейството му и за нашия спорт. Абсолютно необходимо е да се направи всичко възможно, за да не се повтарят подобни инциденти“, каза президентът на Италианската федерация по зимни спортове (FISI) Флавио Рода.

Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) заяви, че е „дълбоко натъжена“ от смъртта на Францозо.

