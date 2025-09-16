Мъж беше арестуван, след като в близост до замъка „Уиндзор” е бил забелязан летящ дрон, предаде БТА.

Британската полиция съобщи, че мъжът е задържан по подозрение в нарушаване на ограниченията по отношение на въздушното пространство, въведени като част от засилените мерки за сигурност.

Информацията за ареста беше разпространен ден преди посещението на американския президент Доналд Тръмп в Обединеното кралство. Визитата на Тръмп ще включва официална вечеря в замъка утре, организирана от британския крал Чарлз Трети.

Задържаният е на 37 години и живее в предградие на Лондон. Той е понастоящем в ареста.

Ограниченията във въздушното пространство ще останат в сила до четвъртък. Полицията съобщи още, че за гарантиране на сигурността по време на визитата „Уиндзор” се наблюдава от въздуха, по улиците са разположени въоръжени служители, а по река Темза патрулират полицейски екипи.

