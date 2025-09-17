Варицелата е заболяване, което до голяма степен е предотвратимо чрез ваксина. Това заяви в Обедния информационен блок на NOVA NEWS д-р Андрей Гончаров от Българската педиатрична асоциация. Той коментира промяната в задължителния имунизационен календар на децата от следващата година. В него вече ще бъде включена и ваксината срещу варицела.

“Сегашната ваксина, която е достъпна за поставяне и ще бъде част от имунизационния календар, е изключително ефективна. Двудозовото ѝ прилагане осигурява на хората един изключително траен имунитет, изследван във вече големи проучвания по над 20 години”, обясни той.

По думите на д-р Гончаров, ако постигнем един добър процент разпространение на ваксинираните, това категорично би намалило до възможния минимум разпространението на заболяването.

“Случаите винаги са хиляди, всяка година има изключително много случаи на варицела. Това е едно много заразно заболяване, което се разпространява много лесно. Обикновено, когато има случай в детска градина или училище, всички непреболедували се разболяват”, обясни той.

“Заболяването е добре познато и е с ежегодни стандартни пикове. Това, което е важно да се знае е, че въпреки че то е добре познато и го смятаме за нещо нормално - то носи доста усложнения след себе си, някои от които са доста чести. Ваксинацията би предотвратила изключително много заболеваемост и хоспитализации сред населението”, допълни д-р Гончаров.

“Надявам се сме достигнали около 15-20% ваксинация сред пациентите, с които работя. Истината е, че за да имаме добър ваксинален имунитет, трябва да са много повече. Трябва да има повсеместна ваксинационна кампания и да достигнем една покриваемост от поне 80-90% на населението, за да може да се прекрати разпространението на заболяването”, смята той.

Д-р Гончаров обясни, че най-рисковите групи са новородените, последвани от имунокомпрометираните хора и тези, които приемат различни медикаменти поради други заболявания, заради които са имуносупресирани. “Също така в доста по-голям риск от усложнения са практически всички хора, които са в юношеска възраст и възрастните. Те прекарват с доста повече усложнения варицелата. Хората над 65-годишна възраст също потенциално развиват доста повече усложнения”, допълни той и обясни, че групата, която е по-облагодетелствана, са малките деца, но дори те страдат от последствията на заболяването.

