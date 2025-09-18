Сирийският външен министър Асад аш Шибани пристигна във Вашингтон за първото официално посещение на такова ниво от повече от 25 години, предаде "Ройтерс". Визитата се осъществява в момент, когато САЩ се ориентират към просирийска политика, отменяйки санкциите и посредничейки между новите ислямистки управници и Израел, отбеляза агенцията.

Очаква се външният министър да се срещне с американски конгресмени, за да обсъди отмяната на оставащите американски санкции срещу страната му, съобщи сенатор Линдзи Греъм, цитиран от сайта "Аксиос".

Тя идва след като някои висши американски дипломати, занимаващи се с въпросите на региона, бяха внезапно освободени от постовете си на фона на промяната в политиката на Вашингтон, докато САЩ се стремят да интегрират дългогодишните си сирийски кюрдски съюзници в централната администрация на президента Ахмед аш Шараа.

Вашингтон също така посредничи между Израел и Сирия. Аш Шараа, който трябва да посети Ню Йорк следващата седмица за Общото събрание на ООН, заяви, че преговорите за постигане на споразумение за сигурност с Израел могат да дадат резултати "през идните дни".

САЩ наложиха тежки санкции на Сирия през 2011 г., след като бившият президент Башар Асад, съюзник на Иран и Русия, смаза антиправителствените протести, което предизвика гражданска война, продължила почти 14 години.

Редактор: Емил Йорданов