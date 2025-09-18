Италианският парламент одобри нов рамков закон за изкуствения интелект. Той предвижда разпространението на изображения или видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект, без съгласието на изобразените лица да се наказва с до пет години затвор, предаде ДПА.

Мярката, подкрепена от двете камари на парламента, включително с окончателен вот снощи със 77 гласа "за" срещу 55 "против" в Сената, е насочена към физически лица и компании, които разпространяват без разрешение снимки или видеоклипове, създадени с помощта на ИИ.

В случаите на така наречените "дийпфейкове“ може да изглежда, че някой е казал или направил нещо, което всъщност никога не се е случило. Законодателите предприеха действия след поредица от неотдавнашни случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, в които жертви често бяха жени, включително публични личности.

Според италианските власти Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка, включваща новите насоки на блока за изкуствения интелект. Законът определя общите принципи за използването му.

