Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър официално подписаха споразумение за технологично партньорство в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и ядрената енергия. Срещата се проведе в резиденцията на Стармър в Чекърс на втория ден от държавната визита на Тръмп във Великобритания.

„Това е най-големият инвестиционен пакет от този вид в британската история“, каза Стармър, наричайки споразумението „революционно“.

Посещението на Тръмп доведе до обещания от предимно американски технологични гиганти и финансови групи да инвестират общо 150 милиарда британски лири (205 милиарда долара) във Великобритания в продължение на няколко години.

Американският президент се сбогува с крал Чарлз Трети, когото нарече "прекрасен крал" и "прекрасен джентълмен", на стъпалата на замъка, преди да се качи на хеликоптера си и да отпътува за извънградската резиденция, разположена на 70 км от Лондон.

Натискът върху лидера на лейбъристкото правителство, който е в затруднение и е критикуван дори в собствения си лагер, бе голям, тъй като той трябваше да покаже, че е успял да извлече ползи от безпрецедентната визита, която е втора за американски президент. Очакваше се на срещата британският лидер отново да защити необходимостта от засилване на подкрепата за Украйна и от оказване на по-голям натиск върху Русия, отбелязва АФП.

По време на снощния държавен банкет в "Уиндзор" Чарлз Трети приветства "личния ангажимент" на Доналд Тръмп да сложи край на различни конфликти по света.

Според вестник „Таймс" Стармър е отложил за този уикенд обявяването на признаването на Палестина, преди дискусиите в понеделник в Общото събрание на ООН, за да не допусне този въпрос да доминира пресконференцията и да не покаже различия със САЩ.

Сега големият въпрос около посещението е дали блясъкът на британската монархия е успял да убеди американския президент да направи отстъпки по чувствителната тема за митата и търговските отношения, отбелязва АФП.

Двамата лидери имаха обяд преди пресконференцията, по време на която може би е била засегната и неудобната тема за Джефри Епстийн, американският финансист и сексуален престъпник, починал през 2019 г. в затвора.

Редактор: Дарина Методиева