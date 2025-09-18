Снимка: БГНЕС/ЕПА
Президентът приветства специалните отношения между Съединените щати и Обединеното кралство
С много кралски почести и пищен банкет в Уиндзор приключи първият ден от историческото второ държавно посещение на Доналд Тръмп в Обединеното кралство.
В речта си, по време на вечеря за 160 гости, Крал Чарлз подчерта дълбоките връзки между двете страни и необходимостта да се поддържат културни, търговски и военни отношения.
Кралят похвали личния ангажимент на президента за "намиране на решения на някои от най-трудно разрешимите конфликти в света", като призова САЩ да подкрепят Украйна срещу "тиранията".
Крал Чарлз III посрещна Тръмп в "Уиндзор" (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС/ЕПА
В отговор президентът Тръмп приветства специалните отношения между Съединените щати и Обединеното кралство, като уточни, че думата "специални" не е достатъчна.
"Нашите страни имат най-близките отношения, познати досега в областта на отбраната, сигурността и разузнаването. В две световни войни се сражавахме заедно, за да победим силите на тиранията. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници сме заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и да осигурим мира", заяви кралят.
"Свързват ни историята и съдбата, любовта и езикът, както и трансцендентните връзки на културата, традицията, родословието и съдбата. Ние сме като две ноти в един акорд или два стиха от едно и също стихотворение, всеки от които е красив сам по себе си, но всъщност са предназначени да бъде изпълнени заедно. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразрушима", каза на свой ред Тръмп.
