-
Лекар: Варицелата до голяма степен може да бъде предотвратена чрез ваксина
-
Заради съмнениe за извършено престъпление: Сметната палата дава УМБАЛ „Лозенец“ на прокурор
-
На един клик разстояние: Бум на продажбата на фалшиви лекарства за отслабване по интернет
-
Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата
-
До личния лекар преди първия учебен ден: Кои документи уж са електронни, но училището ги иска на хартия
-
Научен пробив: Възможно ли е трайното лечение на парализа след гръбначно-мозъчна травма
Коментира д-р Илия Мангъров, педиатър и началник на отделение по неонатология
Варицелата е едно от най-разпространените детски заболявания. Най-често боледуват децата между 1 и 9 години. В много европейски страни ваксината срещу заразното заболяване е задължителна. От 2026 г. влиза и в нашия имунизационен календар.
Очакват ли се други промени – коментира д-р Илия Мангъров, педиатър и началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ „Софиямед”.
Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата
По думите му повечето деца карат варицелата леко, но има малък процент с усложнения. „Има ваксина и тя може да ни спести 9-10 дни боледуване и седене вкъщи. Най-честите усложнения са инфекции върху кожата, меките тъкани, понякога стават пневмонии, по-рядко енцефалити”, обясни д-р Мангъров в предаването „Социална мрежа”.
Той подкрепя ваксината срещу варицела да стане задължителна. „Най-важният факт е, че спестяваме на децата боледуване, което може и да протече тежко”, коментира д-р Мангъров. По думите му ваксината изгражда имунитет за цял живот. Тя е на 2 дози и се прилага след 1 г. Д-р Мангъров обясни, че много рядко има постваксинални усложнения.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни