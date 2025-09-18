Варицелата е едно от най-разпространените детски заболявания. Най-често боледуват децата между 1 и 9 години. В много европейски страни ваксината срещу заразното заболяване е задължителна. От 2026 г. влиза и в нашия имунизационен календар.

Очакват ли се други промени – коментира д-р Илия Мангъров, педиатър и началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ „Софиямед”.

Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата

По думите му повечето деца карат варицелата леко, но има малък процент с усложнения. „Има ваксина и тя може да ни спести 9-10 дни боледуване и седене вкъщи. Най-честите усложнения са инфекции върху кожата, меките тъкани, понякога стават пневмонии, по-рядко енцефалити”, обясни д-р Мангъров в предаването „Социална мрежа”.

Той подкрепя ваксината срещу варицела да стане задължителна. „Най-важният факт е, че спестяваме на децата боледуване, което може и да протече тежко”, коментира д-р Мангъров. По думите му ваксината изгражда имунитет за цял живот. Тя е на 2 дози и се прилага след 1 г. Д-р Мангъров обясни, че много рядко има постваксинални усложнения.

