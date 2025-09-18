Руският президент Владимир Путин каза, че е съгласен да се помисли Волгоград да бъде преименуван на Сталинград.

"Решението по евентуалното връщане на името „Сталинград“ на Волгоград трябва да бъде взето от местните жители, но като цяло въпросът може да бъде разгледан", заяви той на среща с лидерите на парламентарните фракции, предаде ТАСС.

„Трябва да помислим за това. Местните жители да решават“, каза той.

Редактор: Ивайла Митева