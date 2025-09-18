Неизвестен досега портрет на Пабло Пикасо, изобразяващ една от неговите любовници, бе показан в четвъртък на търг в Париж с начална цена от осем милиона евро.

Озаглавена „Бюст на жена с цветна шапка“, творбата изобразява Дора Маар – френска фотографка, художничка и поетеса, която е била най-известната муза на Пикасо. Рисувана с маслени бои и с размери 80 х 60 сантиметра, картината може да поскъпне рязко, според Кристоф Люсиен от парижката аукционна къща Drouot.

Разбиха работилница за фалшиви картини на Пикасо и Рембранд в Рим

Творбата е нарисувана от Пикасо на 11 юли 1943 г. и е придобита през август 1944 г. от частен френски колекционер – дядо на настоящите анонимни собственици. Агнес Севестр-Барб, специалистка по Пикасо, присъствала при откриването, каза, че картината е била „неизвестна на публиката и никога не е била излагана, освен в студиото на испанския майстор в Париж“ по време на германската окупация през Втората световна война. Тя добави, че творбата е „доста изключителна и бележи важен момент в историята на изкуството и в историята на Пикасо“.

Картината изобразява Маар с меланхолично, но хармонично лице и с цветна шапка на цветя – в момент, когато испанският художник с мачовски нрав я изоставя заради по-младата художничка Франсоаз Жило.

Маар е най-важният модел и муза на Пикасо, като около 60 негови творби са базирани на нея. Тя е обект на прочутия портрет „Плачещата жена“, а също и негова сътрудничка при създаването на шедьовъра „Герника“ – тя снима черно-бялата антивоенна творба, а Пикасо използва фотографиите ѝ, за да развие платното. Други известни кубистични илюстрации на Маар включват „Портрет на Дора Маар“ и „Бюст на жена“.

Бурната им деветгодишна връзка започва през 1936 г., като мнозина смятат, че именно тя е помогнала на Пикасо да възроди творческата си искра. Но хаотичната им раздяла довежда Маар до депресия, добавяйки я към списъка на изоставените жени, пострадали от изневерите и импулсивната личност на Пикасо. Две от тях – бившата му любов Мари-Терез Валтер и втората му съпруга Жаклин Рок – се самоубиват.

Редактор: Мария Барабашка