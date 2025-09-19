Ерика Кърк - вдовицата на американския инфлуенсър Чарли Кърк, който бе убит миналата седмица, ще го замени начело на организацията Turning point USA ("Повратна точка"), създадена от него, за да привлича млади американци в Републиканската партия.

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк два дни след убийството на съпруга си.

Създадена от Чарли Кърк, когато той е едва 18-годишен, Turning point USA се утвърждава през годините. Тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в цялата страна, а основателят ѝ бе смятан за част от "механизма", спомогнал за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк "управителният съвет на Turning point избра единодушно Ерика Кърк за директор на организацията", обяви тя в социалната мрежа X. Тридесет и шест годишната Ерика е назначена за председателка на управителния съвет.

"Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай, че си отиде", отбелязва организацията.

Редактор: Цветина Петкова