Жена на 56 години е задържана за срок до 24 часа във връзка с пожар, който горя в четвъртък в старозагорското село Дълбоки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предаде кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева.

В хода на разследването е установено, че пожарът е възникнал в двор в селото, собственост и обитаван от 56-годишната задържана. По обяд тя запалила в двора си стари, ненужни вещи, за да почисти имота си.

Пожар избухна в старозагорското село Дълбоки

Поради силния вятър огънят обхванал околните сухи треви и храсти и се разпространил на площ около 250 дка извън селото. Изгоряла е и кирпичена постройка.

Припомняме, че сигнал за пожара е получен в четвъртък около 14 ч. На място бяха четири екипа огнеборци.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Дарина Методиева