Не мога да знам по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС. А и не виждам никакъв проблем в това - независимо дали с партиите от мнозинството или опозицията. Това е работата на изпълнителната власт. Разделението на властите е базирано на принципа на взаимен контрол и баланс. Част от това е парламентарния контрол. Това каза премиерът Росен Желязков на въпрос на NOVA дали министрите се отчитат на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"С гласуването на вота на недоверие правителството получи нов кредит на доверие. За да мине вота им липсваха около 20 депутата. Благодаря на всички партии, които ни подкрепиха, включително "ДПС - Ново начало", която не е част от управляващата коалиция. Имаме усещане за стабилност и доверие от обществото", добави той.

Опозицията с нов вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

"По време на дебатите чухме същите неща, които сме чували в последните години. Не чухме обаче по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците. Политическата класа търси разрешаване на въпросите не в парламента, а на улицата. Освен това изглежда правосъдието не трябва да се търси в съдебната зала, а някъде другаде. Чухме и че институциите не си взаимодействат. Според мен картината е друга - имаме нужда от стабилност, а проблемите трябва да адресираме в рамките на конституционно установения ред. Ако спазваме законите, ще имаме платформа за икономическо развитие и посрещането на потребностите на обществото - работеща икономика, доходи и съдебна система", смята министър-председателят.

Припомняме, че стана ясно, че Законови промени, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат нови правила за производството на домашна ракия и вино. Законопроектът сочи, че нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия. За домашно производство се разрешава да се вари вино или ракия само, ако един човек произвежда и суровината.

Желязков отрече опасенията, че ще намалеят количествата домашно произведени ракия и вино. "Министерството на земеделеието публикува несъгласувано за обществено обсъждане текстове, които не са предварително обсъдени. Разпоредих на министър Тахов да свали това от обсъждане. Считаме, че е посегателство върху изконен бит на българина", коментира премиерът.

Премиерът, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдаваха учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.

"Морската ни граница трябва да се пази по адекватен и обезпечен начин, както и сухопътната. Учението демонстрира координация на способностите на "Гранична полиция" при задържане на кораби, пренасящи наркотични вещества. Добрата ни координация с Турция също е много важно. Полицаите действително са преуморени и натоварени, но и опозицията опитва да преувеличава и дезинформира. И тъй като не успя да овладее МВР, след записите на Радостин Василев, непрекъснато ни атакува, докато опитваме да си вършим работата. Има силна дезинформация, с която се помага на руската хибридна пропаганда", заяви Даниел Митов.