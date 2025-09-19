Близо 700 хиляди пълнолетни българи възприемат спиранията на водата у дома като чести.

Изводите са от изследване лице в лице на социологическата агенция „Мяра“.



42,5% от анкетираните твърдят, че водата у тях практически не спира, други 42,2% казват, че спира, но рядко. За 12,7% обаче водата спира често. Картината изглежда най-неблагоприятно в селата, където над 20% намират спиранията за чести, а най-благоприятно – в столицата, където над 50% на практика не усещат спирания.

Мнозинство от 58,4% определят качеството на чешмяната вода у дома като по-скоро добро, но има чувствителен дял от 35%, които го определят като лошо – това са близо два милиона пълнолетни българи. Останалите не могат да преценят.

