Унгария няма да се откаже от руската енергия, заяви външният министър Петер Сиярто пред „Гардиън“, въпреки настояването на Белия дом към съюзниците в НАТО да спрат покупките на руски петрол.

Сиярто определи снабдяването с енергия по алтернативни канали като „красива мечта“ и нарече западноевропейските представители „фанатици“.

Президентът Доналд Тръмп призова Европа да прекрати вноса на руски петрол, но в интервю по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН Сиярто заяви: „Не можем да гарантираме стабилни доставки на енергия за страната ни без руски източници на петрол и газ“. Той добави, че „разбира“ позицията на Тръмп.

„За нас енергийните доставки са чисто физически въпрос“, каза още унгарският министър. „Може и да е хубаво да се мечтае за покупка на петрол и газ от друго място, но ние можем да купуваме само там, където има инфраструктура. А когато погледнете реалната инфраструктура, е ясно, че без руски ресурси е невъзможно да осигурим енергийната сигурност на нашата страна.“

