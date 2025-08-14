Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр обвини днес Русия в намеса в унгарската политика, след като руската Служба за външно разузнаване публикува изявление, в което твърди, че Европейската комисия обмисля „смяна на режима в Будапеща“, предава Ройтерс.

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е на власт от 2010 г., е критикуван от свои колеги от Европейския съюз за топлите връзки на правителството му с Москва и противопоставянето му на военната помощ за Украйна, докато кабинетът му се бори да съживи икономиката от инфлационен шок.

Политически анализатори твърдят, че тъй като партия ФИДЕС на Орбан изостава от дясноцентристката партия ТИСА на Мадяр в социологическите проучвания, на парламентарните избори, насрочени за следващата пролет ветеранът националист може да се изправи пред най-трудното предизвикателство за дългото му управление.

В изявлението на руската служба се казва, че според получена от нея информация, Европейската комисия разглежда настоящото ръководство на Унгария като все по-сериозна пречка пред „обединена Европа“.

Орбан, който категорично се противопостави на усилията на ЕС за забрана на вноса на руски енергийни ресурси, заяви през октомври миналата година, че изпълнителната власт на ЕС се опитва да свали правителството му и да наложи „марионетно" управление в Будапеща.

Мадяр заяви, че Русия се опитва да се намеси директно, за да повлияе на избирателите в Унгария, която също е член на военния съюз НАТО, но при Орбан отказа да изпрати оръжия на съседна Украйна.

„Вчера официално започна операция срещу Унгария. Чужда държава се намесва активно във вътрешните работи на нашата страна“, написа Мадяр във Facebook.

Министърът на външните работи Петер Сиярто заяви, че изявлението на руснаците не съдържа „нищо ново“, повтаряйки предишните твърдения на евроскептика Орбан, че лидерите на ЕС кроят заговор срещу него.

Орбан, който поддържа тесни връзки с руския президент Владимир Путин дори след руската инвазия в Украйна през 2022 г. бе единственият лидер от ЕС, който не подкрепи общото изявление на Евросъюза, в което се казва, че Украйна трябва да има свободата да решава бъдещето си.

Преди срещата на върха в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин в петък, Орбан заяви също, че Русия е спечелила войната в Украйна.

Редактор: Емил Йорданов