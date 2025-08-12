Скандал избухна в Унгария, след като независимия депутат Акош Хадази публикува снимки на незавършената резиденция на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста, която включва палмова градина и частен зоопарк, пише БГНЕС като се позовава на унгарски медии.

Акош Хадази публикува снимки на имението на семейство Орбан в Хатванпуста, което според Гергей Гуляш, министърът, отговарящ за кабинета на министър-председателя, е просто „имение“, докато самият Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство, съобщиха HVG.

Независимият депутат сподели и по-стари снимки на имението, направени преди 4 години. Той каза, че снимките са направени от „работник, който е бил нает там за кратко, но бързо е напуснал, защото „е бил отвратен“. Според Хадази, строителните работници са подложени на строги правила: „телефоните им се конфискуват и се отправят заплахи, когато влизат в помещенията“.

Въпреки официалната забрана: Над 1000 хиляди на гей парад в Будапеща

Допълнителни снимки показват подземен коридор, облицован с тухли, който свързва сградите.

През уикенда Хадази дори организира обиколка на Хатванпуста. По време на първото такова посещение заинтересованите участници можеха да надникнат във внимателно оградената територия от стълбище. Няколко хиляди души се присъединиха към обиколката, всички нетърпеливи да видят с очите си дали независимият депутат е прав.

Унгарските журналисти сравниха атмосферата в имението с тази от момента, в който протестиращите за първи път нахлуха в селската къща на бившия украински президент Виктор Янукович през 2014 г., за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е била от злато.

Екзотичните животни били толкова много, че дори набързо издигнатият землен насип, полицейската охрана, мобилните огради и четириколките не са били достатъчни, за да държат зебрите, антилопите и биволите далеч от любопитните зрители.

Петер Магяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“ и основен съперник на Орбан в предстоящите избори, вече обеща, че ако дойде на власт, Държавната сметна палата ще започне разследване на имуществото на всички бивши членове на правителството, длъжностни лица и техните близки роднини от последните 20 години. Той посочи, че разследването ще обхване и имението на Виктор Орбан в Хатванпуста.

