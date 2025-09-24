Лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски отправи остър призив към Столичния общински съвет (СОС) да възпре кмета на София Васил Терзиев и да спре драстичното поскъпване на цените за паркиране в столицата.

„Недопустимо е кметът Терзиев да бърка все по-дълбоко в джоба на хората“, заяви Пеевски.

Той критикува решението за увеличение на цените в „синя зона“ на 4 лв. за час и в „зелена зона“ на 2 лв., като го нарече „скандално и безобразно“.

Паркомястото в София лукс или право? Как се харчат милионите от „синя“ и „зелена“ зона

Лидерът на ДПС обвини Терзиев и ПП-ДБ, че вместо да подобряват условията за паркиране и инфраструктурата в София, се опитват да обременят гражданите с допълнителни разходи. Пеевски припомни и предишното предложение за поскъпване на парното с 30% за квартал „Дружба 2“.

„Хората не са длъжни да плащат скъпо за некадърността на кмета и лъжите на ПП-ДБ“, подчерта Пеевски.

Столичната община предлага нови цени за паркиране - 4 лв. за синя зона и 2 лв. за зелена

Според него управлението на Терзиев и неговия екип вече две години се характеризира с корупционни скандали, влошаване на градската среда и намаляване на комфорта за столичани.

Пеевски призова СОС да изпълни ролята си и да защити гражданите от „безобразията“ на кмета и неговия екип.

Редактор: Румен Лозанов