Малко преди големия финал на Мондиала по волейбол за мъже между България - Италия, в специалното студио на NOVA бивши и настоящи състезатели в любимия на мнозина българи спорт, изразиха надежда "лъвовете" да донеса първа световна титла на страната ни. Ако все пак определяните като фаворити "адзури" успеят да ни надвият, за тях тя ще бъде пета.

"Момчетата сбъдват нашите мечти, нямаме световна титла и ще бъдем много щастливи, ако това се случи. Очаквахме такова нещо да се случи след около две години. Момчетата изпревариха и ни опровергаха. Това е летящ старт за годините им. Очевидно имат много добра тактическа подготовка, успяват да реагират на всяка промяна в противника. Адаптивността е много важна", каза бившият волейболист Тодор Алексиев.

България излиза срещу Италия за историческо злато на Световното по волейбол

Друг бивш волейболист - Николай Учиков, определи финала като историческо постижение. "Надявам се да имат късмет. Видяхме, че треньорът и част от щаба успяват да държат момчетата много концентрирани, не им дават да говорят. Бленджини е направил умишлено това, за да не се разсейват преди последната крачка. Момчетата са много издръжливи и постигнаха голям прогрес. В един такъв колективен спорт е много важен отборният дух и екипността", коментира той.

Волейболистката Вяра Парапунова пък сподели, че много се гордее с тях. "Световен шампион се става с много труд и усилия. Те се възнаграждават. Усещането да излезеш на финала е напрегнато, но чрез забава може да се облекчи", смята тя.

Цялото студио гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНОТО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова