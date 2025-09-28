Снимка: БТА
Президентът на Русия ще проведе и много работни срещи, ще има и международни контакти
Руският президент Владимир Путин следващата седмица ще направи много важно изявление, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
"Президентът ще направи доста важно изявление следващата седмица. Ще съобщим точно какво, кога и къде. Но седмицата ще бъде интересна", каза той. Песков добави, че следващата седмица Путин ще проведе и много работни срещи, ще има и международни контакти.
Редактор: Цветина Петкова
Източник: Валерия Динкова, БТА
