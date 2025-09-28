Руският президент Владимир Путин следващата седмица ще направи много важно изявление, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Президентът ще направи доста важно изявление следващата седмица. Ще съобщим точно какво, кога и къде. Но седмицата ще бъде интересна", каза той. Песков добави, че следващата седмица Путин ще проведе и много работни срещи, ще има и международни контакти.

Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила

Редактор: Цветина Петкова