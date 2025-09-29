Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Катастрофа между лек автомобил и междуградски автобус предизвика хаос в час пик за трафика между Горна Оряховица и село Първомайци.
Инцидентът е станал около 18 часа, а пътят е блокиран.
Превозните средства преминават през кварталите "Трите вятъра" и "Калтинец".
Няма данни за пострадали. Нанесени са материални щети на автобуса и автомобила.
