Двама души са загинали при катастрофа край Луковит, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ловеч.

По първоначална информация ударът е бил между лек автомобил и микробус. Загиналите пътували в колата.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа. Движението се регулира на място от полиция, въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.

