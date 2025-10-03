Откриха тяло на мъж на работното му място в подземен етаж на сграда в "Елените". Издирва се още един човек, съобщиха от МВР.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.

Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и се е наложила евакуация на населението. Властите посочиха, че около 50 човека са били евакуирани, като някои са по високите етажи на сградите. В района няма електричество. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.

По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. Те се издирват. В сградата на кметството са подслонени няколко човека. „В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

„Няма опасност за туристите. Искам да благодаря на МВР и Армията. Възложил съм проверка на територията как са се издавали разрешителни за строеж. След нея ще знаем дали говорим за стихия, или е причинено от неадекватност на местната власт”, коментира на брифинг министърът на туризма Мирослав Боршош.

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м.

Ограничено е движението по път III-9901 Ахтопол - Синеморец поради наводнение. Всички автомобили изчакват на място.

Смерч и над 410 л/м² за пет часа: Обявиха бедствено положение в община Царево

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“. Там има преобърнати 5 лодки. Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони. Движението на автомобили в района на Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.

По-рано беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч. Евакуирани са били около 30 човека, които вече са по домовете си, заяви гл.комисар Захари Васков, директор на ГДНП.

Спешната медицинска помощ в град Царево е временно преместена в сградата на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. Временно е ограничено движението по път II-99 Малко Търново - Царево в района на с. Изгрев поради паднал мост. Обходният маршрут е Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

→ На територията на област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, посочи комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център на ГДПБЗН.