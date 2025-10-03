И община Трън обяви бедствено положение. Местната власт съветва да не се предприемат пътувания, тъй като има паднали дървета в различни пътни участъци.

„Училището и детската градина няма да работят, но за децата, които вече са там, ще се погрижим. Няма връзка с някои от мобилните оператори в голяма част от населените места. На терен има екипи, които работят по отстраняване на авариите”, пишат от Общината.

Смерч и над 410 л/м² за пет часа: Обявиха бедствено положение в община Царево

Повреда в далекопровод в посока Трън остави четири села в община Брезник без електричество, каза за NOVA кметът Васил Узунов. Без електрозахранване са селата Красава, Горни Романци, Конска и Режанци. На място работят екипи на електроразпределителното дружество. Заради мокрия сняг паднали дървета ограничават движението по пътищата Ярославци - Завала и Станиловци - Банище. Екипи разчистват пътните отсечки, но има готовност да бъде доставен хляб на хората от засегнатите села.