В петък системата за ранно известяване при бедствия BG-ALERT беше активирана в София. Причината е образувала се снежна покривка и опасност от падащи дървета и клони по пътя за Витоша. Репортерът на NOVA Юлиян Стоянов се срещна с Петър Дяков от Столичния инспекторат, за да научи повече за обстановката за ефира на “Събуди се”.

“Предвид метеорологичните условия през изминалото денонощие обстановката на територията на общината е нормална. Такава е обстановката и в природен парк “Витоша”, обясни Дяков.

“През вчерашния ден екипите на Столичния инспекторат, дирекция “Аварийна помощ и превенция” и фирмата по почистване бяха мобилизирани. Пътят беше затворен поради падащите дървета. Над 60 са паднали и са били премахнати от екипите, след което пътят е бил почистен и обработен против заледяване”, каза той.

По думите му никога не е безопасно в планинат, но снегът почти го няма от короните на дърветата и се затопля. “Надяваме се той да изчезне, за да е приятно за любителите на планината”.

“Не ни трябват вериги, но е хубаво да се сложат зимни гуми, когато има условия със сняг. Още не сме в зимен сезон, но който се качва в планината, трябва да бъде добре подготвен”, смята Дяков.

Днес трябваше да има скоростно изкачване на Копитото, но предвид атмосферните условия то беше отменено.