-
Гърция въвежда отстъпки за 1000 основни хранителни стоки до Нова година
-
Искрен Иванов: САЩ плати със свиване на средната класа победата в Студената война
-
Управляващите отхвърлят притесненията за дефицит над 5%
-
Експерти: Дефицитът в страната е структурен, еднократните мерки не разрешават проблема
-
Мартин Димитров: До края на годината дефицитът ще бъде 5,1%
-
Порталът „Колко струва” започна работа: Как можем да следим цените на храните
На пазарите българска ябълка почти няма да се намира
Много слаба ще бъде реколтата тази година от ябълки. Такива са новините от овощната градина на България – Кюстендил. Там производителите разказват, че плодовете в дърветата са много малко, а това поразително много прилича на случилото се с черешите през лятото. Ще ядем ли все пак българска ябълка и на каква цена, разказва репортерът на NOVA Антон Чавдаров за “Събуди се”.
Година, която едва ли ще се повтори, и дано да не се повтори, казват земеделците в Кюстендилско, защото последните месеци за тях бяха изключително тежки, тъй като осигуриха лоши атмосферни условия, които доведоха до много слаба реколта, първо през лятото от череши, а сега слаба реколта и от ябълки. А това носи драстични загуби за хората, които на това разчитат – на земеделието, нека видим репортажа.
”Годината е никаква! Просто ябълки няма”, сподели Димитър Домозетов, който е земеделски производител.
Нулева реколта от царевица в Монтанско: Земеделци са пред фалит заради сушата
Щом и доайенът на земеделието в Кюстендил го казва, значи истината е ясна. Толкова тежко природата не беше удряла производителите в овощната градина на България от десетки години насам.
“Най-много измръзна крушата, тя беше точно в цъфтеж, от 75 декара имам 4 круши, плодове, след това е черешата, след черешата е ябълката, след ябълката – сливата и т.н.”, обясни Домозетов.
Отсега става ясно, че на пазарите българска ябълка почти няма да се намира.
“Има ябълкови плодове, но те са дребни или дефектни, което не е стокова продукция, в този случай сега вносната ябълка и другата ябълка върви към 3, 3 и 50, 4 лв. Ние, ако догоним 2.50, ще е добре. Но за съжаление, пак повтарям, малко ще е ябълковата продукция в страната. Дребна и нестокова. Ще се използва, ще отиде за сок, за нещо друго, но земеделските стопани ще пият по една чаша студена вода”, каза производителят.
А чашите със студена вода вече станаха много, споделят производителите и пак поглеждат на запад, където техните колеги земеделци виреят в съвършено друг стандарт.
Разедини ли бранша Законът за веригата на доставки на земеделски продукти
“Във Франция дават 15 евро на час, а ние не може да дадем тези пари на ден. Нали отиваме към Европа, много хубаво, но нека да са равни субсидиите, това не е от производство, това е от субсидии. Как успяваме там да е толкова, а тук – толкова”, попита той.
“Тези хора, които работят в производството, ще ги загубим с времето. Те хукнаха да берат маслини в Гърция. Не може да намериш хора да приберат и това, което има. Сложени са палети, чакаме да престане дъжда, и ще почнем да работим, ако можем нещо да приберем. Но миналата година съм прибрал 350 тона, сега ако прибера 6-7 тона, ще се радвам”, допълни Домозетов.
От Кюстендил пак зоват на пазара да се избира българското. Дори то да не е толкова лъскаво на външен вид.
“Тежко е да нахраниш гладния, но още по-тежко и изкуство е да задоволиш капризите на сития. Защото ако вземеш една ябълка, тя трябва да бъде едра, сочна, хубава, вкусна и когато я нахапеш, да ти потече по тебе. Освен това, ако изядеш една ябълка, тя ще те отдалечи от доктора с една крачка. Обаче ако ябълката е произведена върху устойчиви сортове и отгледана с естествен тор, тя ще бъде и биологична храна за населението, тогава крачките може да са и две – не една”, коментира Домозетов.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни