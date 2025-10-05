Снимка: iStock
В кварталите "Люлин" и "Красно село" са обособени специални точки, където хората ще могат да изхвърлят боклука си
От днес започва кризисната организация по сметосъбирането в кварталите "Люлин" и "Красно село". В двата жилищни комплекса са обособени специални точки, където хората ще могат да изхвърлят боклука си.
До момента в "Люлин" те са осем, докато за "Красно село" са три. В следващите две седмици столичното предприятие за третиране на отпадъци ще извозва боклука. Това става след отказа на общината да преподпише договора си с фирмата за сметоизвозване, след предложената двойно по-висока цена.
Редактор: Цветисиана Костова
